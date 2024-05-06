РФ скинула півторатонну бомбу на село на Харківщині. Фото: поліція Харківщини

У селі Моначинівка Куп’янського району Харківщини російські війська ударом бомби ФАБ-1500 знищили цілу вулицю.

Про повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

«Здригнулося все навколо, ніби розпочався землетрус. Одним ударом знищена ціла вулиця. Відчути та побачити таке довелося мешканцям села Моначинівка. По людях та їхніх хатах ворог запустив надпотужну зброю — фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони», — написав Сергій Болвінов.

РФ скинула півторатонну бомбу на село на Харківщині. Фото: поліція Харківщини РФ скинула півторатонну бомбу на село на Харківщині. Фото: поліція Харківщини РФ скинула півторатонну бомбу на село на Харківщині. Фото: поліція Харківщини

За його словами, в прикордонному селі в Куп’янському районі залишилося не більше сотні місцевих мешканців і не було жодного військового. ФАБ-1500 росіяни обладнали спеціальним модулем, щоби бомба могла планувати в повітрі після пуску з літака.

«Озброєння такої потужності проти нас використали вперше. Єдине, чого вони змогли досягти, — зруйнували селянам будинки та вбили 88-річну жінку. Її тіло діставали з-під завалів після удару. Попри таку потужну атаку, мешканці Моначинівки одразу взялися допомагати поліції. Кожен в першу чергу думає про те, щоби допомогти ближньому в біді, зафіксувати кожне руйнування та відбудувати свої домівки знову на своїй землі», — додав він.

Нагадаємо, за добу, з 5 по 6 травня, ворог тричі обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапили дві громади — Очаківська та Куцурубська.