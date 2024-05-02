Атака по Харківщині. Фото: trueua.info

Російська армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі в Дергачах, що на Харківщині. Внаслідок удару є постраждалі.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Керівник міської військової адміністрації Дергачів Вячеслав Задоренко зазначив, що поранень зазнали діти 8, 9, 14 і 16 років, а також 76-річний чоловік.

За даними Олега Синєгубова, кількість постраждалих унаслідок авіаудару в Дергачах зросла до семи, серед яких — шість дітей.

«Дві дитини отримали легкі поранення кінцівок, а решта поранення середньої тяжкості. Усіх їх шпиталізували. Літньому чоловіку, який також постраждав від удару, надали допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у середу, 1 травня, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.