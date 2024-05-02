Російська армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі в Дергачах, що на Харківщині. Внаслідок удару є постраждалі.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Керівник міської військової адміністрації Дергачів Вячеслав Задоренко зазначив, що поранень зазнали діти 8, 9, 14 і 16 років, а також 76-річний чоловік.
За даними Олега Синєгубова, кількість постраждалих унаслідок авіаудару в Дергачах зросла до семи, серед яких — шість дітей.
«Дві дитини отримали легкі поранення кінцівок, а решта поранення середньої тяжкості. Усіх їх шпиталізували. Літньому чоловіку, який також постраждав від удару, надали допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у середу, 1 травня, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.
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Російська армія завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі в Дергачах, що на Харківщині. Внаслідок удару є постраждалі.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Керівник міської військової адміністрації Дергачів Вячеслав Задоренко зазначив, що поранень зазнали діти 8, 9, 14 і 16 років, а також 76-річний чоловік.
За даними Олега Синєгубова, кількість постраждалих унаслідок авіаудару в Дергачах зросла до семи, серед яких — шість дітей.
«Дві дитини отримали легкі поранення кінцівок, а решта поранення середньої тяжкості. Усіх їх шпиталізували. Літньому чоловіку, який також постраждав від удару, надали допомогу на місці», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у середу, 1 травня, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.