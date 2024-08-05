Російські війська, станом на ранок 5 серпня, вивели у Чорне море ворожий корабль, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
Зазначається, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
Також, за минулу добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили 9 суден до Чорного моря, шість з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря – 6 суден, два з яких рухались з протоки Босфор.
«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».
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Російські війська, станом на ранок 5 серпня, вивели у Чорне море ворожий корабль, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
Зазначається, що в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
Також, за минулу добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили 9 суден до Чорного моря, шість з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря – 6 суден, два з яких рухались з протоки Босфор.
«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)» — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сили оборони уразили в порту Севастополя підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».