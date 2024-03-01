Обстріл Запорізької області 29 лютого / Фото: Запорізька ОВА

Минулої доби 11 населених пунктів Запорізької області опинилися під ворожим вогнем, зафіксовано 200 ударів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«71-річний чоловік загинув внаслідок ворожої ракетної атаки по Юльївці Запорізької області. 68-річна жінка отримала поранення», — йдеться в повідомленні.

Окупанти завдали чотири ракетні удари по Юльївці, атакували 52 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Левадному, Малій Токмачці, Роботиному й Новоданилівці.

130 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Приютного, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Іван Федоров зазначив, що про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури надійшло 27 повідомлень.

Обстріл Запорізької області 29 лютого / Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, російська армія обстріляла 20 населених пунктів Херсонської області, загинула людина і двоє поранені, пошкоджені понад 50 будинків, адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди та об’єкт критичної інфраструктури. 29 лютого, війська РФ поранили двох жителів Херсонської області.

Також внаслідок російських обстрілів Харківщини загинули чотири людини, серед них 6-річна дівчинка. Мати дитини зазнала важких травм, їй надається меддопомога.