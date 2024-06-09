Наслідки обстрілу Харківщини / Фото опубліковав Олег Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів Харківської та Херсонської області щонайменше дві людини загинули.

Як повідомили в Харківська ОВА, у ніч на неділю внаслідок обстрілів Ізюмського району постраждав чоловік.

Ще одна жінка була поранена у суботу в селі Дворічанське Куп’янському районі.

Після обіду 8 червня РФ атакувала Чугуївський район, село Хотімля. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватних будинки. Загинув чоловік та поранені дві жінки.

За даними Херсонської ОВА, за добу зафіксовані влучання у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 13 приватних будинків. Також було зафіксоване влучання в автомобілі.

Через російську агресію загинула людина, ще чотири — дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби ворог знову атакував Куцурубську громаду Миколаївського району.