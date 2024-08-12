Російські війська, минулої доби, вчергове обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки одна людина загинула, 11 дістали поранення.

Херсон. Ілюстраційне фото

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Приозерне, Велетенське, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Понятівка, Берислав, Томарине, Дудчани, Михайлівка, Козацьке та місто Херсон.

Зазначається, що російські військові поцілили в освітні заклади, магазин та житлові квартали населених пунктів області.

«Зафіксовано влучання в багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, складські господарські споруди, гаражі, приватні автомобілі та комунальний транспорт», — йдеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня, у селищі Кіндійка на Херсонщині чоловік і жінка постраждали внаслідок атаки російського дрона. У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинула жінка.