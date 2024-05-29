Росія вночі 29 травня атакувала Україну 14 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136.
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, сили ППО збили 13 «Шахедів».
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.
«До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що у Миколаївській області вночі знищили одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136. Також росіяни атакували Очаків дроном-камікадзе типу FPV. Відбулося влучання у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Росія вночі 29 травня атакувала Україну 14 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136.
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, сили ППО збили 13 «Шахедів».
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.
«До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що у Миколаївській області вночі знищили одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136. Також росіяни атакували Очаків дроном-камікадзе типу FPV. Відбулося влучання у двоповерхову будівлю, в якій знаходиться магазин та фітнес-зал.