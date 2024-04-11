Росіяни атакували енергетичні обʼєкти, фото з відкритих джерел

У ніч на 11 квітня ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру півдня України. Зокрема, бойова робота тривала понад 5 годин.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що 21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Так, на Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.

Також у Запорізькій області силами протиповітряної оборони було знищено 2 ракети. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступінь пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було.

Нагадаємо, що 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.