У ніч на 11 квітня ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру півдня України. Зокрема, бойова робота тривала понад 5 годин.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Зазначається, що 21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.
Так, на Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.
Також у Запорізькій області силами протиповітряної оборони було знищено 2 ракети. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступінь пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було.
Нагадаємо, що 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.
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Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
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У ніч на 11 квітня ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру півдня України. Зокрема, бойова робота тривала понад 5 годин.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Зазначається, що 21 дрон було знищено в ході бойової роботи сил протиповітряної оборони: 7 – на Одещині, 8 – на Миколаївщині, по 3 – у Херсонській та Дніпропетровській областях.
Так, на Одещині уламки збитих дронів спричинили займання на території енергетичного об'єкта. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.
В Миколаївській області уламки збитих дронів впали на відкритій території. Інформації про руйнування й постраждалих не надходило.
Також у Запорізькій області силами протиповітряної оборони було знищено 2 ракети. В Запорізькому районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Ступінь пошкодження уточнюється, інформації про постраждалих не було.
Нагадаємо, що 11 квітня російська армія атакувала енергетичну інфраструктуру у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.