В Миколаєві патрульні шукають водія, який поїхав з місця ДТП. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

Миколаївські патрульні розшукують водія ВАЗ 21063, який зіткнувся з автомобілем та поїхав з місця ДТП.

Про це повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

За даними поліції, інцидент стався 24 березня, близько 8-ї години, на проспекті Богоявленському, в районі будинку №21/1.

Так, автомобіль ВАЗ 21063 (номери ВЕ5922СВ), зіткнувся з автомобілем Renault Megane. Після зіткнення порушник залишив місце пригоди.

Патрульні просять громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану ДТП, або місцезнаходження розшукуваного автомобіля, повідомити за телефонами: 093-770-24-02, (0512)53-18-44, 102 або ж звернутися за адресою: місто Миколаїв, вулиця Новозаводська 1б/1, кабінет 113.

Нагадаємо, що нещодавно у Миколаєві патрульні розшукали та притягнули до відповідальності водія, який порушував ПДР.