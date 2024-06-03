Українські військові за допомогою РСЗВ HIMARS ймовірно завдали удару по російським системам ППО С-300/400 у Бєлгородській області.

Про це повідомляють телеграм-канали Astra та «Кримський вітер».

Видання Astra припускає, що атаку було здійснено вчора, 2 червня, на місце дислокації російської армії в Корочанському районі. Там згоріли кілька одиниць техніки, а внаслідок детонації боєприпасу загинув секретар ради безпеки району, а також були поранені глави адміністрації та сільських поселень та троє військових.

За інформацією ЗМІ, знищено як мінімум дві пускові установки та три допоміжні машини. Крім того, може бути виведена з ладу РЛС. Варто зазначити, що саме із цих комплексів окупанти регулярно обстрілюють Харків.

Нагадаємо, що голова комітету у закордонних справах французького парламенту Жан-Луї Бурланже закликав зняти заборону на здійснення Україною ударів по території Росії французькою зброєю.

Також Уряд Швеції підтримує ідею дозволити Україні бити по військових цілях, що знаходяться на території Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон не заперечує проти використання зброї по цілях усередині РФ. Відповідний дозвіл також надали Чехія та країни Балтії.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Данія також підтримує право України завдавати удари її озброєнням по військових цілях у Росії, це є частиною самооборони Києва.