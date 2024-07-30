Знесені біля обласної лікарні в Миколаєві дерева, фото: «НикВести»

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу звернулась до правоохоронних органів за фактом знесення понад 80 дерев на території Миколаївської обласної клінічної лікарні.

Про це йдеться в зверненні екоінспекції на офіційному сайті.

Як відомо, на території медичного закладу буде створено велике підземне укриття. Саме для проведення робіт підрядна організація «Антарес-Буд» на етапі підготовчих робіт знесла зелені насадження, що потрапляють в зону будівництва.

25 липня підрядники почали підготовчі роботи та спиляли дерева, на що почали скаржитись в соціальних мережах миколаївці. На це відреагували представники екоінспекції, які приїхали на місце разом з поліцією з вимогою надати усі дозвільні документи.

На місці представниця інспекції заявила у коментарі «НикВести» заявила, що будівельна компанія перевищила спил погодженої кількості дерев.

Наступного дня інспектори ознайомили з проєктною документацією довідкою щодо оцінки якісного складу зелених насаджень, що потрапляють в зону виконання робіт від Департаменту ЖКГ Миколаєва.

Однак в Держекоінспекції налогосили, що ДЖКГ мав залучити їх фахівців при комісійному обстеженні та складанні акту за результатами перевірки.

Знесені біля обласної лікарні в Миколаєві дерева, фото: «НикВести» Знесені біля обласної лікарні в Миколаєві дерева, фото: «НикВести»

— Згідно статті 28 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», є підставою для видалення зелених насаджень після обстеження земельної ділянки та складання акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню. У цьому разі видалення зелених насаджень не потребує дозволу (ордера). Проте департаментом ЖКГ ММР не проведено комісійне обстеження за участю представника Держекоінспекції та не складено акт встановленої форми про обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, який погоджено представником екологічної інспекції, — заявили в екоінспекції.

Наразі в екоінспекції підготовлено лист до правоохоронців щодо вжиття заходів реагування.

Крім того, лист також направлять і в ДЖКГ з вимагою дотримання встановленого порядку проведення обстеження зелених насаджень.

Нагадаємо, що з серед знесенних дерев були: катальпи, бузок, акація, сосни та значна кількість фруктових дерев.

Як відомо, для будівництва трьох великих укриттів у трьох медичних установах Миколаївської області виділили майже 193 мільйони гривень, про це раніше розповіла в.о начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.