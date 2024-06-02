Ілон Маск, фото: Getty Images

Акціонер Tesla подав позов проти Ілона Маска, звинувативши його в інсайдерській торгівлі через продаж акцій компанії на суму понад 7,5 мільярда доларів наприкінці 2022 року.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Маска звинувачують у продажу акцій перед оприлюдненням потенційно невтішних даних про виробництво та поставки.

Акціонер Майкл Перрі у позові, поданому до Канцелярського суду штату Делавер, заявив, що ціна акцій Tesla різко впала після оприлюднення показників компанії за четвертий квартал 2 січня 2023 року. Він стверджував, що Маск «неправомірно отримав вигоду» з інсайдерських прибутків на суму близько 3 мільярдів доларів.

Позов також звинувачує директорів Tesla в порушенні своїх фідуціарних обов'язків, дозволивши Маску продати акції.

У своєму позові Перрі стверджує, що Маск, який у 2022 році заявляв про «відмінний» попит на автомобілі Tesla, дізнався про нижчі, ніж очікувалося, показники в середині листопада, маючи доступ до даних у режимі реального часу, і продав свої акції до того, як ця інформація стала публічною.

Після новин про знижки на автомобілі, які викликали занепокоєння щодо попиту, та оприлюднення цифр у січні, акції Tesla впали в ціні.

Нагадаємо, Tesla зменшила вартість щомісячної підписки на цю функцію в США до 199 доларів, пропонуючи кожному власнику Tesla безкоштовну пробний період програмного забезпечення протягом одного місяця.

Засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.