Ворожий снаряд у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Російські війська минулої доби знову обстріляли Херсонщину. Через російську агресію одна людина загинула, ще вісім дістали поранення, з них одна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під авіаударами опинилися Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Комишани, Шевченківка, Шляхове, Червоний Маяк, Михайлівка, Микільське, Нововоронцовка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка та місто Херсон.

«Війська РФ поцілили в адмінбудівлю, мобільну амбулаторію та телевежу, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Пошкоджено газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Також, голова Херсонської ОВА повідомив, що зранку, 19 липня, російські війська вкрили вогнем житловий будинок у Білозерці. Через це у власній оселі смертельні поранення дістала 72-річна місцева жителька

Нагадаємо, що вдень, 18 липня, російська армія вдарила балістичною ракетою по території Миколаївської області.