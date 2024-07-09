Розірваний російський снаряд у Херсоні. Архівне фото: Суспільне Херсон

Вчора, 8 липня, росіяни обстріляли 19 населених пунктів області, внаслідок цього пошкоджено дві багатоповерхівки, медичний і навчальний заклади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що під авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Садове, Станіслав, Кізомис, Білозерка, Чорнобаївка, Новодмитрівка, Придніпровське, Понятівка, Берислав, Ольгівка, Хрещенівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Львове, Тягинка, Томарине та місто Херсон.

Також зафіксовано влучання в медичний і навчальний заклади, пошкоджено господарські будівлі та гаражне приміщення.

Внаслідок обстрілів жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, що під час російської ракетної атаки по Україні у понеділок, 8 липня, ударів зазнала Миколаївська область.