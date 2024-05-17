У п'ятницю, 17 травня, через російську атаку в Одесі постраждали п’ять людей.
Про наслідки удару повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Повітряні сили повідомляли про три ракети, що прямували на Одещину.
Зазначається, що всіх поранених доставили в одну з міських лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що кількість постраждалих зросла до п’яти людей. Трьох із них доставили до лікарні, а двом надали допомогу на місці.
Також, за словами Олега Кіпера, в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет спалахнула сильна пожежа. Крім того, пошкоджена цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, що російські окупанти вчергове атакували Миколаївську область.
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У п'ятницю, 17 травня, через російську атаку в Одесі постраждали п’ять людей.
Про наслідки удару повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
Повітряні сили повідомляли про три ракети, що прямували на Одещину.
Зазначається, що всіх поранених доставили в одну з міських лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що кількість постраждалих зросла до п’яти людей. Трьох із них доставили до лікарні, а двом надали допомогу на місці.
Також, за словами Олега Кіпера, в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет спалахнула сильна пожежа. Крім того, пошкоджена цивільна інфраструктура.
Нагадаємо, що російські окупанти вчергове атакували Миколаївську область.