РФ атакували Одесу трьома ракетами, фото для ілюстрації

У п'ятницю, 17 травня, через російську атаку в Одесі постраждали п’ять людей.

Про наслідки удару повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Повітряні сили повідомляли про три ракети, що прямували на Одещину.

Зазначається, що всіх поранених доставили в одну з міських лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер додав, що кількість постраждалих зросла до п’яти людей. Трьох із них доставили до лікарні, а двом надали допомогу на місці.

Також, за словами Олега Кіпера, в Одеському районі на місці влучання однієї з ракет спалахнула сильна пожежа. Крім того, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, що російські окупанти вчергове атакували Миколаївську область.