Сумська область. Ілюстраційне фото

Уночі 13 серпня росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми — одна людина поранена, без світла та газу залишилася частина міста.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

Зазначається, що пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні та кілька автомобілів. У результаті російського удару одна людина дістала поранення, частина міста залишилася без електроенергії та газопостачання.

Наразі на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються.

Нагадаємо, 12 серпня, росіяни обстріляли Херсон та 19 населених пунктів області. Є жертви та руйнування.