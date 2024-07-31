Херсонська область, фото з відкритих джерел

Сьогодні вдень, 31 липня, війська РФ атакували ударним дроном селище Кіндійка на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Як зазначається, під ворожий удар потрапив 43-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона він дістав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Також під ранок 31 липня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла передмістя Херсону. Загинув чоловік та є постраждалі.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російсько-окупаційні війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками.