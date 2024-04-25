Зранку, 25 квітня російські війська атакували Черкаську область, пошкодивши об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
Зазначається, що по швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист протиповітряної оборони.
За попередньою інформацією, пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.
В ОВА додають, що по допомогу до медиків наразі звернулися 6 людей. Усі служби працюють на місці.
Нагадаємо, що у четвер, 25 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області.
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Зранку, 25 квітня російські війська атакували Черкаську область, пошкодивши об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.
Зазначається, що по швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист протиповітряної оборони.
За попередньою інформацією, пошкоджень зазнав об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.
В ОВА додають, що по допомогу до медиків наразі звернулися 6 людей. Усі служби працюють на місці.
Нагадаємо, що у четвер, 25 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області.