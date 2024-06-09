У неділю 9 червня армія РФ вдарила по Харкову керованою авіабомбою, є руйнування.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Приліт по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджено кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється», — йдеться в повідомленні.
Згодом він додав, що внаслідок удару КАБом по житловому будинку пошкоджені чотири приватних будинки, паркан, гараж та один автомобіль.
«Цього разу, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених», — зазначив мер Харкова.
Нагадаємо, минулої доби ворог знову атакував Куцурубську громаду Миколаївського району.
Також внаслідок російських обстрілів Харківської та Херсонської області щонайменше дві людини загинули.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У неділю 9 червня армія РФ вдарила по Харкову керованою авіабомбою, є руйнування.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Приліт по району приватної житлової забудови Харкова. Пошкоджено кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється», — йдеться в повідомленні.
Згодом він додав, що внаслідок удару КАБом по житловому будинку пошкоджені чотири приватних будинки, паркан, гараж та один автомобіль.
«Цього разу, на щастя, обійшлося без загиблих та поранених», — зазначив мер Харкова.
Нагадаємо, минулої доби ворог знову атакував Куцурубську громаду Миколаївського району.
Також внаслідок російських обстрілів Харківської та Херсонської області щонайменше дві людини загинули.