У неділю, 21 квітня армія РФ обстріляла шахту в Донецькій області, є поранені.
Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
«Учора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині. Поранення дістали троє працівників. Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі», — йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що на Донеччині через сильний вітер відключилась електролінія, внаслідок чого були знеструмлені не лише побутові споживачі, але й дві шахти. На той момент під землею працювали 25 людей, усіх їх вивели на поверхню.
Нагадаємо, зранку, 22 квітня росіяни атакували автобусну зупинку в Херсоні. Внаслідок атаки поранень зазнала одна людина.
Також у ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.
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У неділю, 21 квітня армія РФ обстріляла шахту в Донецькій області, є поранені.
Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
«Учора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині. Поранення дістали троє працівників. Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі», — йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що на Донеччині через сильний вітер відключилась електролінія, внаслідок чого були знеструмлені не лише побутові споживачі, але й дві шахти. На той момент під землею працювали 25 людей, усіх їх вивели на поверхню.
Нагадаємо, зранку, 22 квітня росіяни атакували автобусну зупинку в Херсоні. Внаслідок атаки поранень зазнала одна людина.
Також у ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.