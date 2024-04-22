Шахта в Донецькій області / Ілюстративне фото

У неділю, 21 квітня армія РФ обстріляла шахту в Донецькій області, є поранені.

Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

«Учора ворог обстріляв одну з шахт на Донеччині. Поранення дістали троє працівників. Повторний обстріл підприємства стався вночі. Пошкоджено будівлі», — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що на Донеччині через сильний вітер відключилась електролінія, внаслідок чого були знеструмлені не лише побутові споживачі, але й дві шахти. На той момент під землею працювали 25 людей, усіх їх вивели на поверхню.

Нагадаємо, зранку, 22 квітня росіяни атакували автобусну зупинку в Херсоні. Внаслідок атаки поранень зазнала одна людина.

Також у ніч проти 22 квітня російські війська атакували безпілотниками Одеську область.