Російські війська вдарили по Краснопіллю на Сумщині / Ілюстративне фото

Російські війська вранці, 29 травня завдали ракетного удару по населеному пункту Краснопілля Сумської області, внаслідок чого, попередньо, двоє людей загинули.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинули дві людини, троє — отримали поранення.

Також пошкоджено будинок культури та адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби.

В Сумській ОВА повідомили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136. Проте є влучання в Очакові.