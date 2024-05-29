Російські війська вранці, 29 травня завдали ракетного удару по населеному пункту Краснопілля Сумської області, внаслідок чого, попередньо, двоє людей загинули.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинули дві людини, троє — отримали поранення.
Також пошкоджено будинок культури та адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби.
В Сумській ОВА повідомили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136. Проте є влучання в Очакові.
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
Російські війська вранці, 29 травня завдали ракетного удару по населеному пункту Краснопілля Сумської області, внаслідок чого, попередньо, двоє людей загинули.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки, попередньо, загинули дві людини, троє — отримали поранення.
Також пошкоджено будинок культури та адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби.
В Сумській ОВА повідомили, що наслідки ворожої атаки уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136. Проте є влучання в Очакові.