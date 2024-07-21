Обстріли Херсонської області, архівне фото: Національна поліція України

Вчора, 20 липня, росіяни обстрілювали Херсон і ще 17 населених пунктів області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися Херсон, Білозерка, Михайлівка, Станіслав, Шляхове, Антонівка, Томарине, Червоний Маяк, Дніпровське, Тягинка, Бургунка, Кізомис, Берислав, Первомайське, Садове, Придніпровське, Широка Балка та Велетенське.

«Російські військові поцілили в приміщення гуманітарного штабу, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 17 приватних будинків. Пошкоджено лінію електропередач, складську будівлю, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі», — зазначив він.

Внаслідок російської агресії чотири людини дістали поранення.

Нагадаємо, що у ніч на 21 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».