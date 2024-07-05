Обстріл Херсона 1 липня. Фото Telegram-канал Олександра Прокудіна

Вдень 5 липня вдарили по Хрещенівці Бериславського району на Херсонщині, внаслідок атаки дві жінки були поранені, одна з них померла у лікарні.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Сьогодні вдень армія рф з артилерії обстріляла Хрещенівку Бериславського району. Важкі травми отримала місцева жителька 1989 року народження. Її серце зупинилось у лікарні», — зазначив Олександр Прокудін.

У стані середньої тяжкості госпіталізували також 32-річну жінку, вона отримала мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна.

Нагадаємо, що Мешканку Херсона доставили до лікарні, яка напередодні потрапила під ворожий обстріл.