FPV дрон в роботі. Фото з відкритих джерел

Нещодавні атаки дронів по території Росії призвели до зупинки роботи одразу трьох нафтопереробних заводів країни-агресора.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що внаслідок удару в середу виникла пожежа на одному з найбільших у країні підприємств з переробки нафти – Рязанському заводі ПАТ «Роснефть» під Москвою. Невеликий Новошахтинський нафтопереробний завод на півдні Ростовської області та завод «Норсі» ПАТ «Лукойл» також було зупинено через атаку безпілотника.

«Напади підкреслюють, що вторгнення в Україну, яке мало тривати кілька днів, натомість призводить до зростаючої незахищеності простих росіян, які живуть у прикордонних регіонах. Це різко контрастує із заявами Кремля про те, що Путін є гарантом оборони країни», – йдеться у публікації.

Bloomberg зазначило, що на три об'єкти у Росії, атаковані українськими безпілотниками за останні два дні, «припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Росії».

Видання також зазначає, що удари по об'єктах нафтової галузі мають на меті «зірвати російський експорт і постачання палива для армії Росії на лінії фронту».

Нагадаємо, Мигіївська сільська рада на Миколаївщині оголосила тендер на придбання 35 дронів FPV 10.

Раніше Олександр Сєнкевич опублікував графік міськради з фінансуванням військових, на яких було витрачено майже 700 мільйонів гривень. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

Зокрема з бюджету міста у 2023 році виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Крім того, планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради погодила виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

Нещодавно депутати Миколаївської міськради підтримали ідею збільшити на 500 мільйонів гривень фінансування програми допомоги військовим «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2024 роки».