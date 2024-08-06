Херсонська область / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 6 серпня, після 11:00 війська РФ скинули з дрона вибухівку у Дніпровському районі Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, отримали поранення двоє жінок 70 і 83 років. Зараз вони ушпиталені з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Обидві потерпілі були на вулиці під час атаки росіян.

Раніше, протягом 5 серпня, росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області, зокрема й Херсон. Одна людина загинула, ще пʼять дістали поранення.

Також у понеділок, 5 серпня, російські військові обстріляли територію Миколаївської області. Пошкоджені будинки, база відпочинку та лікарня. Внаслідок атаки виникли пожежі.