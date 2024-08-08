Від вечора 7 серпня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини важкою артилерією та дронами-камікадзе.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Не припиняв ворог бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади. Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно», — йдеться в повідомленні.
В районі пошкоджені два приватні будинки. Вночі оборонці неба з ПвК «Схід» знищили над областю дві ворожі цілі — ракету та розвідувальний БпЛА.
Нагадаємо, в ніч на 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».
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Від вечора 7 серпня ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровщини важкою артилерією та дронами-камікадзе.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«Не припиняв ворог бити по Нікопольщині, застосовуючи важку артилерію і дрони-камікадзе. Від вечора атаки пережили райцентр, Мирівська, Покровська міська та сільська громади. Постраждав 12-річний хлопчик. Йому надали необхідну меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно», — йдеться в повідомленні.
В районі пошкоджені два приватні будинки. Вночі оборонці неба з ПвК «Схід» знищили над областю дві ворожі цілі — ракету та розвідувальний БпЛА.
Нагадаємо, в ніч на 7 серпня в небі над Миколаївською областю Сили ППО збили 14 російських БпЛА типу «Shahed 131/136».