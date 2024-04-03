Вночі 3 квітня російські війська випустили по Україні три керовані ракети С-300 та чотири безпілотники Shahed-136/131.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Ракети вдарили по території Донецької області. БпЛА випустили із району Приморсько-Ахтарськ. «Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Нагадаємо, у вівторок 2 квітня російські війська завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Також 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.
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Вночі 3 квітня російські війська випустили по Україні три керовані ракети С-300 та чотири безпілотники Shahed-136/131.
Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.
Ракети вдарили по території Донецької області. БпЛА випустили із району Приморсько-Ахтарськ. «Шахеди» були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Нагадаємо, у вівторок 2 квітня російські війська завдали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.
Також 1 квітня російська армія з артилерії завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. В ніч на 2 квітня внаслідок ворожого обстрілу в селі Солончаки Куцурубської громади пошкоджено житлові приватні будинки, лінію електропостачання та дротову подачу інтернету.