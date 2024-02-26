Наслідки удару по Сумщині. Скриншот з відео ОВА

У ніч на 26 лютого російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Юнаківській громаді Сумської області, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

«Російські терористи вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, 26 лютого о 2 годині 15 хвилин був здійснений авіаудар по Юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано 4 вибухи», — йдеться у повідомленні.

Попередньо, внаслідок авіаудару загинуло дві людини – подружжя, яке знаходилось вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, ще п'ять — пошкоджено. На місці працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти атакували дві громади Миколаївської області — Очаківську та Степівську.

Загалом у ніч проти 25 лютого сили протиповітряної оборони збили 9 із 14 ударних безпілотників, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну.