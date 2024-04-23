У Дніпропетровській області окупанти атакували авто поліції та ДСНС. Фото рятувальників.

У Нікополі Дніпропетровської області російська армія атакувала поліцейських та рятувальників, які прибули на місце обстрілу, щоб задокументувати російські злочини.

Як повідомили у Нацполіції, подія трапилася у неділю, 22 квітня.

Зазначається, що працівники поліції та ДСНС поранень не зазнали, проте пошкодження отримав службовий транспорт. Внаслідок ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура Нікополя, Марганецької та Мирівської територіальних громад.

У Дніпропетровській області окупанти атакували авто поліції та ДСНС. Фото рятувальників.

У Дніпропетровській області окупанти атакували авто поліції та ДСНС. Фото рятувальників.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі 15 березня загинули працівники екстрених служб. Також відомо про поранених медиків та рятувальників.