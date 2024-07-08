Дитяча лікарня «Охмадит». Фото: Володимир Зеленський

У понеділок, 8 липня, російські війська атакували українські міста більше ніж 40 ракетами. Під час атаки постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня», — зазначив він.

Також в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в Україні через атаку загинуло близько 20 людей, близько 50 — поранено.

У Києві внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Наслідки ударів по Києву. Фото: МВС. Наслідки ударів по Києву. Фото: МВС. Наслідки ударів по Києву. Фото: МВС. Наслідки ударів по Києву. Фото: МВС.

Також під час російського обстрілу пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит». Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що удар по «Охмадиту» прийшовся на корпус, де діти отримували діаліз — пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення.

Дитяча лікарня «Охматдит» Пошкоджена будівля лікарні. Фото Telegram-канал Володимира Зеленського

Крім того після влучання в будинок в Шевченківському районі столиці один з підʼїздів зруйновано вщент.

Станом на 12:30 кількість загиблих збільшилась, їх стало 8 осіб, ще 15 травмовано. На місцях подій працюють 213 рятувальників та 43 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Наслідки ударів по Києву. Фото: КМДА Наслідки ударів по Києву. Фото: КМДА

Наслідки ударів по Києву. Фото: КМДА Наслідки ударів по Києву. Фото: КМДА

Наслідки ударів по Києву. Фото: КМДА Наслідки ударів по Києву. Фото: КМДА

У Кривому Різі було декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Як повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, вже відомо про 10 загиблих, 31 поранених, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких. За його словами, триває ліквідація наслідків, працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Станом на 12:50 кількість поранених у Кривому Розі зросла до 37.

Під ракетний обстріл потрапило промислове підприємство у Кривому Розі Під ракетний обстріл потрапило промислове підприємство у Кривому Розі

Унаслідок російської атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку та підприємство і СТО. Є поранені.

«Масована ворожа атака з повітря на область. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО», – розповів голова ОВА Сергій Лисак.

Пізніше стало відомо, що у місті загинув чоловік. На цю хвилину відомо про 6 постраждалих. Одна людина у важкому стані.

Дніпро після вранішньої атаки. Telegram-канал Сергія Лисака Дніпро після вранішньої атаки. Telegram-канал Сергія Лисака

Дніпро після вранішньої атаки. Telegram-канал Сергія Лисака Дніпро після вранішньої атаки. Telegram-канал Сергія Лисака

Також росіяни вдарили і по Покровську на Донеччині. Влучили на територію підприємства. Є загиблі.

«Щонайменше 3 людини загинули у Покровську — такі попередні наслідки ранкового удару», повідомив голова Донецької облдержадміністрації, — повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Наслідки ворожої атвки по Покровську. Фото: Telegram-канал Вадима Філашкіна Наслідки ворожої атвки по Покровську. Фото: Telegram-канал Вадима Філашкіна Наслідки ворожої атвки по Покровську. Фото: Telegram-канал Вадима Філашкіна

Нагадаємо, що у неділю, 7 липня, російські окупанти обстріляли Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджено будинок, ангар та автомобілі