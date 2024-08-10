Аварія в Новому Бузі, фото: ГУНП Миколаївщини

В місті Новий Буг у Миколаївській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала 6-річна дитина.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Миколаївської області.

Інцидент стався о 11:15 на вулиці Грушевського. Автомобіль Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував 67-річний водій зіткнувся з мотоциклом Viper 150A, під керуванням 18-річного юнака.

Внаслідок аварії ушкодження отримав 6-річний пасажир мотоцикла. Його з травмами госпіталізували до медичного закладу.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нині поліцейські зʼясовують усі обставини пригоди.

Нагадаємо, у Миколаєві на перехресті проспекту Центрального та 9-ї Слобідської сталась ДТП, через яку зіштовхнулись відразу три автомобілі.