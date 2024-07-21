Вчора, 20 липня у порту Одеси обвалилася будівля. Під завалами опинилися двоє людей, один із чоловіків загинув.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Одеської області.
«Вчора ввечері, 20 липня, на території Одеського морського торгівельного порту виникло руйнування складської будівлі», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось двоє чоловіків.
Працівниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу було деблоковано громадянина, 1990 року народження. Надзвичайники надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам.
Однак, другого чоловіка врятувати не вдалося. З-під завалів його дістали вже без ознак життя.
Як зазначається, ймовірна причина руйнування — порушення техніки безпеки при будівельних роботах.
Нагадаємо, що у липні 2023 року перше торгове судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси.
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Вчора, 20 липня у порту Одеси обвалилася будівля. Під завалами опинилися двоє людей, один із чоловіків загинув.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Одеської області.
«Вчора ввечері, 20 липня, на території Одеського морського торгівельного порту виникло руйнування складської будівлі», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось двоє чоловіків.
Працівниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу було деблоковано громадянина, 1990 року народження. Надзвичайники надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам.
Однак, другого чоловіка врятувати не вдалося. З-під завалів його дістали вже без ознак життя.
Як зазначається, ймовірна причина руйнування — порушення техніки безпеки при будівельних роботах.
Нагадаємо, що у липні 2023 року перше торгове судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси.