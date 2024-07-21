У порту Одеси обвалилася будівля. Фото: ДСНС Одещини / Facebook

Вчора, 20 липня у порту Одеси обвалилася будівля. Під завалами опинилися двоє людей, один із чоловіків загинув.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Одеської області.

«Вчора ввечері, 20 липня, на території Одеського морського торгівельного порту виникло руйнування складської будівлі», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось двоє чоловіків.

Рятувальники деблокують постраждалого. Фото: ДСНС Одещини / Facebook Рятувальники деблокують постраждалого. Фото: ДСНС Одещини / Facebook

Працівниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу було деблоковано громадянина, 1990 року народження. Надзвичайники надали постраждалому домедичну допомогу та передали медикам.

Однак, другого чоловіка врятувати не вдалося. З-під завалів його дістали вже без ознак життя.

Як зазначається, ймовірна причина руйнування — порушення техніки безпеки при будівельних роботах.

Нагадаємо, що у липні 2023 року перше торгове судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси.