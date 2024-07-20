На автомагістралі між Познанню і німецьким Франкфуртом, неподалік від кордону, сталося ДТП з мікроавтобусом, в якому перебували українці.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Зазначається, що аварія сталася на автомагістралі А2 поблизу міста Свебодзін, приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.
Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою дорожньої ремонтної служби, яка мала технічний причеп та попереджувальні знаки з напрямком об'їзду. Внаслідок удару автобус перекинувся на бік, і передня права частина транспортного засобу зазнала значних пошкоджень.
Повідомляється, що дев'ятьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували, причому п’ятеро з них перебувають у важкому стані.
Поліція повідомила, що всі пасажири мікроавтобуса були громадянами України, серед яких було четверо дітей.
Нагадаємо, у п'ятницю, 19 червня, на Миколаївщині у селі Лупарево водій на автівці збив хлопчика та залишив місце ДТП.
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На автомагістралі між Познанню і німецьким Франкфуртом, неподалік від кордону, сталося ДТП з мікроавтобусом, в якому перебували українці.
Про це повідомляє «Європейська правда».
Зазначається, що аварія сталася на автомагістралі А2 поблизу міста Свебодзін, приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.
Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою дорожньої ремонтної служби, яка мала технічний причеп та попереджувальні знаки з напрямком об'їзду. Внаслідок удару автобус перекинувся на бік, і передня права частина транспортного засобу зазнала значних пошкоджень.
Повідомляється, що дев'ятьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували, причому п’ятеро з них перебувають у важкому стані.
Поліція повідомила, що всі пасажири мікроавтобуса були громадянами України, серед яких було четверо дітей.
Нагадаємо, у п'ятницю, 19 червня, на Миколаївщині у селі Лупарево водій на автівці збив хлопчика та залишив місце ДТП.