У Польщі біля кордону з Німеччиною сталось ДТП, фото: поліція Свебодзі

На автомагістралі між Познанню і німецьким Франкфуртом, неподалік від кордону, сталося ДТП з мікроавтобусом, в якому перебували українці.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Зазначається, що аварія сталася на автомагістралі А2 поблизу міста Свебодзін, приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною.

Мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою дорожньої ремонтної служби, яка мала технічний причеп та попереджувальні знаки з напрямком об'їзду. Внаслідок удару автобус перекинувся на бік, і передня права частина транспортного засобу зазнала значних пошкоджень.

Повідомляється, що дев'ятьох пасажирів мікроавтобуса госпіталізували, причому п’ятеро з них перебувають у важкому стані.

Поліція повідомила, що всі пасажири мікроавтобуса були громадянами України, серед яких було четверо дітей.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 червня, на Миколаївщині у селі Лупарево водій на автівці збив хлопчика та залишив місце ДТП.