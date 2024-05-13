На тимчасово окупованій території України підірвали автомобіль російського депутата від «Єдиної Росії».
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що у момент вибуху він перебував у авто, але не постраждав. Сам депутат заявив, що нібито ще в березні він сам «злив» дані про свою машину.
«На окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. У момент вибуху він перебував у авто, але не постраждав», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 5 травня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автівку місцевого колаборанта. Він загинув на місці.
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На тимчасово окупованій території України підірвали автомобіль російського депутата від «Єдиної Росії».
Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.
Зазначається, що у момент вибуху він перебував у авто, але не постраждав. Сам депутат заявив, що нібито ще в березні він сам «злив» дані про свою машину.
«На окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. У момент вибуху він перебував у авто, але не постраждав», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 5 травня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автівку місцевого колаборанта. Він загинув на місці.