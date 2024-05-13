На тимчасово окупованій території України підірвали автомобіль російського депутата від «Єдиної Росії».

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що у момент вибуху він перебував у авто, але не постраждав. Сам депутат заявив, що нібито ще в березні він сам «злив» дані про свою машину.

На тимчасово окупованій території України підірвали автомобіль російського депутата. Фото: Telegram На тимчасово окупованій території України підірвали автомобіль російського депутата. Фото: Telegram На тимчасово окупованій території України підірвали автомобіль російського депутата. Фото: Telegram

«На окупованій частині України підірвали машину астраханського депутата Дениса Харитонова. У момент вибуху він перебував у авто, але не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 5 травня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автівку місцевого колаборанта. Він загинув на місці.