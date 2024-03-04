Банди взяли штурмом в'язницю в Порт-о-Пренсе. Фото CNN.

У столиці карибської острівної держави Гаїті оголосили надзвичайний стан після того, як банди взяли штурмом національну в'язницю в Порт-о-Пренсе та звільнили майже 4000 ув'язнених.

Про це повідомляють ВВС та CNN.

Штурм в'язниці стався ввечері в суботу, через два дні після того, як гаїтянський прем'єр-міністр Аріель Анрі вирушив до Кенії домовлятися про розміщення на Гаїті міжнародного контингенту для боротьби з бандитизмом, а один із ватажків бандитів, колишній поліцейський Джиммі Шериз'є на прізвисько Барбекю, оголосив прем'єру війну.

Також повідомлялося про щонайменше чотирьох загиблих через стрілянину на вулиці.

Лідер гаїтянської банди Джиммі Шеріз'є заявив, що продовжить свої що має намір усунути прем'єр-міністра Аріеля Генрі.

За інформацією ЗМІ, ситуація у столиці лишається загрозливою, оскільки на вулицях вже орудують 3 тисячі бандитів.

За інформаціє ВВС, у січні ООН заявила, що понад 8400 людей стали жертвами бандитського насильства на Гаїті минулого року, включаючи вбивства, поранення та викрадення людей, що більш ніж удвічі перевищує кількість 2022 року.

Нагадаємо, що в Еквадорі 9 та 10 січня відбулися озброєнні заворушення й сутички по всій країні.