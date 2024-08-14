У Бєлгородській області Росії вранці, 14 серпня, запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня.

Про це заявив губернатор В'ячеслав Гладков.

Він пояснив це тим, що обстановка в області залишається складною через щоденні обстріли, які призводять до руйнування будинків і загибелі мирних жителів.

«Тому ухвалюємо рішення з сьогоднішнього дня на всій території Бєлгородської області з метою додаткового захисту населення оголосити надзвичайну ситуацію регіонального рівня з подальшим зверненням до урядової комісії з проханням оголосити надзвичайну ситуацію федерального рівня», — заявив він.

Пізніше В'ячеслав Гладков заявив, що в ніч на 14 серпня два населених пункти області атакували безпілотники. За його словами у місті Шебекине виникла пожежа та обвал плит в багатоповерхівці. У той час в селі Устина через нібито падіння уламків зайнялася літня кухня приватного будинку.

Також нагадаємо, що російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.