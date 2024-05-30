БЕБ викрило компанію з виробництва біоетанолу

В Україні викрили компанію з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.

Про це повідомили у Головному підрозділі детективів Бюро економічної безпеки України

Слідством встановлено, що посадові особи підприємства налагодили незаконне виробництво технічного спирту під виглядом універсального органічного розчинника, який не входить до акцизної групи товарів.

Проаналізувавши фінансово-господарську діяльність, детективи БЕБ встановили, що товариство продавало виробникам пального та АЗС біоетанол під виглядом розчинника без сплати акцизного податку. Останні змішували хімічну продукцію з пальним для збільшення його обʼєму.

За попередніми оцінками, компанія ухилилася від сплати акцизного податку орієнтовно на суму 324 мільйони гривень.

За результатами проведених обшуків у офісних приміщеннях, на виробничих потужностях заводу та за адресами проживання фігурантів детективи Бюро вилучили понад 130 тисяч літрів біоетанолу та 38 тисяч літрів розчинника орієнтовною вартістю понад 6,7 мільйонів гривень. Також вилучили готівку в еквіваленті понад 35 мільйонів гривень.

Триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків) та частиною 2 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що найбільший виробник спирту та державний монополіст держпідприємство «Укрспирт» з квітня 2023 року повністю припинило виробничу діяльність та має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами.