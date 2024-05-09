У тимчасово окупованому Севастополі місцеві жителі «неформально» відзначали 9 травня. По центральному кільцю проїхало кілька автоколон із прапорами, автомобілі їхали з прапорами часів Другої світової війни, громадських організацій та Росії.

Про це повідомив кореспондент видання Крим.Реалії.

Крім того, кореспондент видання зазначає, що у вікна автомобілей було встановлено динаміки і лунали пісні. Також помічено автомобілі, на один з яких причепили надувну ракету з написом «На Вашингтон», на інший — написи на адресу України та її президента Володимира Зеленського.

Святкування 9 травня у Севастополі, фото: Крим.Реалії

Святкування 9 травня у Севастополі, фото: Крим.Реалії

Святкування 9 травня у Севастополі, фото: Крим.Реалії

Святкування 9 травня у Севастополі, фото: Крим.Реалії

«Незважаючи на рішення російської влади Севастополя не проводити урочисті заходи, жителі міста принесли квіти до меморіалу захисникам Севастополя, деякі несли в руках портрети родичів-ветеранів», — повідомляє видання.

Також на площі Нахімова було організовано польову кухню, де роздавали безкоштовну кашу. До польової кухні вишикувалася черга в кілька десятків людей.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, в анексованому Криму було «зламано» одну з платформ для трансляції телевізійних каналів.