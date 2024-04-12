Безпілотник врізався в будівлю «Газпрому» в Бєлгороді / Фото із соцмереж

У російському Бєлгороді безпілотник врізався в адміністративну будівлю «Газпому», унаслідок чого постраждало двоє людей.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков та російське видання Медуза

«Бєлгород зазнав атаки ЗСУ за допомогою БПЛА літакового типу. Безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей», — написав Вʼячеслав Гладков.

За його словами, в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого — осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок. Їх госпіталізували.

Також російський губернатор заявив, що пошкоджено фасад будівлі, на місці працюють оперативні служби.

За даними Медузи, пошкоджено будівлю «Газпрому» в 5-му Заводському провулку.

Атаки на Бєлгород

Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року Бєлгород опинився під атакою. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 108 було поранено.

На початку січня в Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомлялося про двох постраждалих.

У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.

Як відомо, 15 січня в Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Російські ЗСІ стверджують, що його збили на підльоті до міста.

Влада Бєлгорода організованими групами вирішила вивезти дітей, бо «хвилювання батьків є досить великим».

14 березня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що місто вранці потрапило під обстріл, в результаті чого є загиблий та постраждалі.

У школах Бєлгородської області РФ, через обстріл, весняні канікули почалися на три дні раніше.