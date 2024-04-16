В неділю, 14 квітня, бійці підрозділу активних дій ГУР на фронті завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла-10».
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
«Внаслідок атаки російська «стрєла» більше не стріляє ― комплекс знешкоджено», – йдеться в повідомленні.
В ГУР зазначають, що цього дня російські зенітники святкували день військ протиповітряної оборони РФ і «отримали належне привітання».
Нагадаємо, що десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали чергове відбиття невдалого штурму Новомихайлівки росіянами.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
В неділю, 14 квітня, бійці підрозділу активних дій ГУР на фронті завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Стріла-10».
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
«Внаслідок атаки російська «стрєла» більше не стріляє ― комплекс знешкоджено», – йдеться в повідомленні.
В ГУР зазначають, що цього дня російські зенітники святкували день військ протиповітряної оборони РФ і «отримали належне привітання».
Нагадаємо, що десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади показали чергове відбиття невдалого штурму Новомихайлівки росіянами.