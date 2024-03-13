Польські фермери відновлюють акції протесту на кордоні з Україною. Фермери заблокували руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску «Корчова — Краківець».

Про це повідомили у Державній митній службі України.

Зазначається, що акції протести планували почати приблизно о 10 годині. Польські аграрії мають намір заблокувати дорогу, якою рухаються вантажівки на виїзд з Польщі до України, на відстані до 1 кілометрів до пункту пропуску.

Окрім того, фермери планують перекрити автомагістраль за 500 метрів до КПП. Раніше поляки не блокували це місце.

Рух для пасажирського транспорту, зокрема для легкових автомобілів та автобусів, в обидва напрямки буде безперешкодним.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо польська влада не розв'яже питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся з листом до Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розв’язання кризи на кордоні.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Також, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.