Бійці 73-го морського центру ССО знищили російську пускову установку безпілотників на південному напрямку фронту.

Про це повідомляє 73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.

Очаківські бійці ССО знищили пускову установку російських дронів. Фото: скриншот відео

За словами військових, що під час ведення розвідки на південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA.

Українські бійці прослідкували за ціллю та змогли зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та «Ланцет».

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу. Внаслідок ураження мобільна пускова установка та контейнери для зберігання БпАК були знищені.

Нещодавно, миколаївські піхотинці показали на відео, як за допомогою дронів знищують ворожу техніку та живу силу ворога.

Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.