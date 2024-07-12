ППО вдалося збити 16 ворожих цілей / Фото з відкритих джерел

У ніч проти 12 липня сили протиповітряної оборони збили п'ять ворожих ракет та 11 дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни здійснили пуски із Саратовської області у напрямку міста Старокостянтинів. Для відбиття атаки залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби. Ракети збили у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях.

Крім того, протиповітряна оборона знищила 11 «Шахедів» та безпілотників невстановленого типу, які росіяни запускали протягом ночі з Краснодарського краю та Курської області. Безпілотники збили у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

За словами Миколи Олещука, ще вісім безпілотників було локаційно втрачено. Ймовірно, для перевантаження протиповітряної оборони, війська РФ використовують імітатори ударних дронів.

Нагадаємо, що у ніч на 12 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed 131/136».