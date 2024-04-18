Снаряди. Фото: Narciso Contreras/AA/picture alliance

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в рамках чеської ініціативи вони зможуть доставити 1,5 мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, до ініціативи долучилося близько двадцяти країн, зокрема Німеччина, Нідерланди, Канада і Польща.

«Ми віримо, що подальші поставки будуть. Немає причин, чому ми не можемо доставити ще один мільйон протягом наступних 12 місяців», — заявив він.

Як відомо, із чеською ініціативою співпрацюють понад 15 країн. Крім того, у березні на зустрічі у форматі «Рамштайн» було зазначено, що чеська ініціатива надихнула дві інші країни, які хочуть слідувати такому самому підходу, як і Чехія, тобто закуповувати боєприпаси в країнах, які не входять до ЄС і НАТО, через двостороннє співробітництво з країнами-донорами. Їм вдалося знайти інші можливі поставки боєприпасів, і тепер вони шукають партнерів для оплати поставок.

Нагадаємо, у лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що країна знайшла джерела постачання 800 тисяч снарядів для України з-за кордону. Однак, процес постачання потребує фінансування.

Нещодавно стало відомо, що західні партнери вже зібрали кошти для закупівлі 300 тисяч снарядів для України за чеською ініціативою.

Після цього Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тисяч снарядів на додаток до закупівлі 300 тисяч артилерійських боєприпасів.