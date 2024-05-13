Енергоінфраструктура України, фото з відкритих джерел

Внаслідок значних пошкоджень енергоінфраструктури та нестачу електроенергії у вечірні години планують ввести обмеження для промислових підприємств.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.

Зазначається, що минулої доби потреби енергосистеми покривались власною генерацією, комерційним імпортом, а також аварійною допомогою з Польщі, Румунії та Словаччини.

Обсяг екстреної допомоги збільшився з менше ніж 1%, до приблизно 2% від добового споживання енергосистеми.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 млн доларів) на зміцнення енергетичного сектору України.