Застосунок «Дія», фото з відкритих джерел

Через портал «Дія» критично важливі підприємства та ті, які працюють на потреби Сил безпеки і оборони, зарезервували близько 160 тисяч працівників.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, загальна кількість заброньованих наразі складає 770 тисяч осіб.

«Бізнес продовжує активно бронювати своїх працівників завдяки порталу «Дія». Цей процес відбувається автоматично, що дозволяє скоротити, як час подачі документів бізнесом, так і час очікування отримання результатів», – повідомила Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Наразі, найбільше працівників заброньовано через портал «Дія» в наступних регіонах:

Київська обл. 55 тисяч;

Дніпропетровська обл. 16,6 тисяч;

Львівська обл. 13,7 тисяч;

Харківська обл. 9,7 тисяч;

Одеська обл. 7,7 тисяч.

Через «Дію» забронювали близько 160 тисяч працівників, ілюстрація: Мінекономіки

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 липня закінчився термін оновлення військово-облікових даних. Для тих, хто оновлює дані після закінчення встановленого терміну передбачені штрафи. З 17 липня оновити військово-облікові дані громадяни можуть тільки у ТЦК та за допомогою застосунку «Резерв+». З 17 липня підприємства, що мають критичне значення для економіки України або обслуговують потреби Сил оборони, можуть бронювати своїх військовозобов'язаних працівників через «Дію».