Через негоду в Україні знеструмлені 76 населених пунтів, ілюстративне фото

Через негоду в Україні знеструмлені 76 населених пунтів в шести областях. Зокрема, у Миколаївські області знеструмлено 3 населених пункти.

Про це повідомляє Міненерго.

«У Миколаївській області через негоду залишаються знеструмленими 2013 точок обліку», – йдеться у повідомленні.

Крім того, в Одеській області внаслідок несприятливих погодних умов без світла залишаються 5350 абонентів у 9 населених пунктах.

У Київській області через негоду відключені 7794 абоненти у 21 населеному пункті.

У Сумській області через негоду знеструмлено 1790 абонентів у 20 населених пунтах.

У Кіровоградській області на ранок через негоду залишаються відключеними 1762 точки обліку у 16 населених пунктах.

У Чернігівській області через погіршення погодних умов відключено 2079 абонентів у 7 населених пунктах.

У Харківській області через бойові дії минулої доби знеструмлено 426 абонентів. Заживлено 2032 точки обліку, які відключалися раніше. Через мережеві обмеження відключено 260 тисяч абонентів.

Нагадаємо, попри атаки Росії на енергооб'єкти тотального блекауту в Україні не буде.

Раніше повідомлялося, що енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.