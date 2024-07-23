Відключення електроенергії, ілюстративне фото з відкритих джерел

Станом на 23 липня внаслідок атаки безпілотників на енергетичний об’єкт на півночі України без світла залишилися споживачі у двох областях.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що у Сумській області атака призвела до знеструмлення кількох підстанцій, але частину споживачів вдалося заживити за резервною схемою.

У Чернігівській області обстріл пошкодив повітряну лінію, що знеструмило споживачів у шести населених пунктах.

Також у Донецькій області через бойові дії знеструмлена високовольтна лінія, а в Одеській області технологічні порушення відключили обладнання на підстанції. Усіх споживачів заживлено.

Через складні погодні умови без енергопостачання 14 населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях.

У Міненерго зазначили, що енергетики заживили 14 077 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Як повідомили в Укренерго, імпорт електроенергії планується протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 24 873 МВт-год, з максимальною потужністю 1 251 МВт. Експорт не планується.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.