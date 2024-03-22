Вагон «Укрзалізниці», фото з відкритих джерел

У зв’язку з обстрілами енергетичної інфраструктури, які РФ атакувала вранці 22 березня, знеструмлено декілька ділянок «Укрзалізниці».

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно зі швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, буде здійснюватися теплотяжною тягою.

Харківський вокзал перевели на резервне живлення, всі системи працюють. «Фортеця незламності» та дитячий простір відчинені для відвідувачів.

В «Укрзалізниці» додали, що якщо пасажир пропустив свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у Харкові або деінде — перевізник прийме його на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком.

Затримки всіх поїздів можна подивитися на сайті.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 22 березня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Під час ранкових обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Також о 05:10 в Миколаївській області внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає.