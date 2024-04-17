Через російські атаки у двох областях пошкоджені газопроводи / Фото для ілюстрації

Через бойові дії було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківській і Сумській областях, без газу залишилися 800 домогосподарств.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

«Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджені розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 — на Сумщині», — йдеться в повідомленні.

Крім того, через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.

Нагадаємо, у середу, 17 квітня, російські військові атакували Чернігів ракетами. Станом на 11:40 кількість загиблих — 11 людей. Ще 18 людей отримали поранення. На даний момент триває пошуково-рятувальна операція.