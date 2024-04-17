Через бойові дії було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківській і Сумській областях, без газу залишилися 800 домогосподарств.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
«Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджені розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 — на Сумщині», — йдеться в повідомленні.
Крім того, через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.
Нагадаємо, у середу, 17 квітня, російські військові атакували Чернігів ракетами. Станом на 11:40 кількість загиблих — 11 людей. Ще 18 людей отримали поранення. На даний момент триває пошуково-рятувальна операція.
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Через бойові дії було пошкоджено розподільні газопроводи у Харківській і Сумській областях, без газу залишилися 800 домогосподарств.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
«Внаслідок обстрілів у Харківській і Сумській областях пошкоджені розподільні газопроводи. Без газопостачання залишились 370 домогосподарств на Харківщині і 430 — на Сумщині», — йдеться в повідомленні.
Крім того, через бойові дії відключалась високовольтна повітряна лінія на Донеччині. Після аварійного ремонту лінію включено в роботу.
Нагадаємо, у середу, 17 квітня, російські військові атакували Чернігів ракетами. Станом на 11:40 кількість загиблих — 11 людей. Ще 18 людей отримали поранення. На даний момент триває пошуково-рятувальна операція.